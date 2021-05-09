При стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке ранены три человека

Неизвестный открыл стрельбу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Неизвестный открыл стрельбу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, в результате ранены три человека – две женщины и ребенок, пострадавших доставили в больницу, передает агентство Reuters со ссылкой на полицию мегаполиса.

Стрелявший скрылся с места преступления. Однако сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер уличного видеонаблюдения, на одной из которых, предположительно, запечатлен сам стрелок – темнокожий молодой человек, сейчас его ищут.

По данным телеканала NBC, перед стрельбой на Таймс-сквер произошла ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. Сообщается также, что ранения получили случайные прохожие – в женщин с ребенком попали шальные пули. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Место происшествия оцеплено полицией. Ведется расследование.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на своей странице в Twitter написал, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Он также подчеркнул необходимость «прекратить поток нелегального оружия» в город.

«Полиция разыскивает тех, кто решился на этот бессмысленный акт насилия, правосудие восторжествует», - добавил нью-йоркский мэр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день произошла стрельба в пригороде Балтимора (штат Мэриленд), в результате погибли три человека, еще двое ранены.