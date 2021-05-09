Американские военные заявили о конфискации партии оружия, якобы произведенного в России и Китае

Ящики с оружием на борту крейсера ВМС США Monterey Фото: REUTERS

Ракетный крейсер Военно-морских сил Соединенных Штатов Monterey в северной части Аравийского моря задержал судно без опознавательных знаков, на борту которого находилась партия оружия. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Пятого флота ВМС США. Сообщение проиллюстрировано видео и фото разложенных по палубе ящиков с боеприпасами.

Команда корабля, который находился в международных водах, обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки. Утверждается, что изъятое американцами оружие якобы произведено в России и Китае.

В сообщении Пятого флота ВМС США говорится, что среди обнаруженного экипажем американского крейсера оружия были «десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов Калашникова, снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы», а также «усовершенствованные оптические прицелы».

Куда именно направлялось, откуда вышло и кому принадлежит задержанное судно, выясняется. Его экипаж допросили и отпустили.