Вторая ступень китайской ракеты CZ-5B вошла в атмосферу Земли

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» стартовала с космодрома Вэньчан в Китае 29 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Вторая ступень китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» (CZ-5B), которая вышла из-под контроля и падает, утром в воскресенье, 9 мая, вошла в атмосферу Земли.

Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР. Отмечается, что большинство обломков отработавшей ступени сгорели.

«В 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли, подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», - цитирует сообщение китайского космического ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель CZ-5B стартовала с космодрома Вэньчан в Китае 29 апреля 2021 года, она вывела на орбиту базовой модуль Tianhe («Млечный путь») для будущей национальной космической станции КНР.

А на в начале этой недели, 4 мая, стало известно, что 18-тонная вторая ступень ракеты неуправляемо возвращается на Землю и с 8 по 10 мая может упасть в любой точке планеты. С тех пор эксперты и аналитики выдвигали несколько версий, где именно это может произойти.