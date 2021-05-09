Спасатели Камчатки нашли тела двух человек на месте крушения Ми-2

В поисках пропавшего вертолета была задействована авиация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К этому часу спасатели Камчатки, которые работают на месте крушения частного вертолета Ми-2, обнаружили тела двух человек – предположительно, пилота и пассажира воздушного судна.

Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, добавив, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

«По предварительной информации, два человека погибли», - добавили в ведомстве. На место происшествия выехали следователи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 9 мая, на Камчатке были обнаружены обгоревшие остатки пропавшего накануне частного вертолета Ми-2. Спасатели нашли их в районе лесного массива поселка Чапаевка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, частный вертолет Ми-2 с экипажем из двух человек и грузом на борту, пропал днем 8 мая, когда летел из Елизово в сторону реки Островной. Пилот воздушного судна не вышел на связь в установленное время – в 9:45 мск.

В поисках была задействована авиация, однако на ночь их пришлось приостановить, поисково-спасательную операцию возобновили после рассвета.