Обломки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан. Фото: Gianluca Masi, Ceccano, The Virtual Telescope Project

В воскресенье, 9 мая, обломки вышедшей из-под контроля после запуска китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли и упали в акватории Индийского океана. Как говорится в заявлении Китайской программы пилотируемых полетов, большая часть обломков сгорела.

«В 10.24 (5.24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли ... Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли», - говорится в заявлении.

Как уточняется, место падения обломков ракеты-носителя в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты.

Напомним, ракета-носитель CZ-5B стартовала с космодрома Вэньчан в Китае 29 апреля и вывела на орбиту базовой модуль Tianhe («Млечный путь») для будущей национальной космической станции КНР. Однако во вторник, 4 мая, появилось сообщение, что 18-тонная вторая ступень космического аппарата неуправляемо возвращается на планет и а период с 8 по 10 мая может упасть в любой точке планеты. С тех пор эксперты и аналитики выдвигали несколько разных версий, где именно обломки ракеты могут упасть.