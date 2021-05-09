Военная техника въезжает в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная техника въезжает в Москву для участия в Параде Победы в честь в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В торжественном шествии будут задействованы свыше 190 единиц военной техники, а возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, как сообщалось ранее, Парад Победы на Красной площади в Москве будет состоять из нескольких этапов. Открывает его традиционно шествие пешей колонны, в составе которой будут более 12 тысяч человек, в том числе парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа и батальон женщин-военнослужащих.

Следом поедет механизированная колонна во главе с Т-34. Также запланирован полет авиации — 76 вертолетов и самолетов. Смотрите трансляцию Парада Победы на сайте «КП» .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пройдет главный Парад Победы 2021

Военный обозреватель КП Виктор БАРАНЕЦ — о том, как Россия отметит 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Арифметика Победы: почему СССР Гитлера не «трупами завалил», а одолел героизмом

У Победы советского народа в Великой Отечественной войне много параметров - боевых, политических, экономических. Но есть и своя статистика, которая, как известно, вещь упрямая - и наиболее ярко отражает и величие триумфа, и трагедию утрат (подробности)