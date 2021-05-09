Последние новости на утро 9 мая 2021: Финляндия заявила о готовности России применить войска в Европе

Последние новости на утро 9 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 мая 2021 года. Министерство обороны Финляндии впервые опубликовало доклад о деятельности военной разведки страны, в котором особое место отводится России. В частности, в документе говорится, что наша страна «показала свою способность и готовность использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе».

Этой ночью пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что американский ракетный крейсер Monterey в северной части Аравийского моря задержал судно без опознавательных знаков, на борту которого находилась крупная партия «российского и китайского» оружия.

К слову, адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае обострения ситуации между Украиной и Россией Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер». Он напомнил, что Незалежная не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех».

Ранним утром (в 05:24 по московскому времени) случилось то, чего ожидали последние несколько дней: вторая ступень китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» вошла в атмосферу Земли. Ее обломки, большая часть которых сгорела в атмосфере, упали в Индийский океан.

Накануне отмечаемого сегодня большого праздника – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне – экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) поздравил всех жителей Земли с Днем Победы. К землянам обратились российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Смотрите онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве на сайте kp.ru.

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