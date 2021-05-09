Адвокат рассказал о праве ряда граждан на двойную пенсию Фото: REUTERS

Некоторым категориям россиян полагается двойная пенсия. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

Эксперт уточнил, что, согласно законодательству, граждане могут претендовать на три вида пенсий, среди которых страховая, накопительная и выплаты по государственному обеспечению. При этом есть категории, которые могут получать сразу два вида выплат.

Речь идет о гражданах, получивших инвалидность из-за военной травмы, люди получившие травмы вследствие техногенных катастроф, ликвидаторы этих аварий и члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы. Двойная пенсия полагается и ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, пенсионерам, имеющим почетное звание «Житель блокадного Ленинграда».

Кроме того, двойную пенсию могут получать родственники погибших космонавтов, а также сами космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа. Служащие федеральных государственных структур могут рассчитывать на двойную пенсию при наличии стажа не менее пятнадцати лет, приводит слова адвоката «Российская газета».

Специалист добавил, что все остальные категории граждан, претендующие на несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд России (ПФР) наибольшую выплату из предоставленного выбора.