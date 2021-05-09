Илон Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера

Илон Маск Фото: REUTERS

Глава компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск сообщил, что страдает синдромом Аспергера.

О своем психическом расстройстве Илон Маск признался в эфире передачи Saturday Night Live. По его словам, он стал «первым ведущим шоу с синдромом Аспергера или по крайней мере первым ведущим, который в этом признался».

Отмечается, что данная передача является сатирической, поэтому глава компаний SpaceX и Tesla мог сделать данное высказывание не всерьез.

Синдром Аспергера является общим нарушением психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также стереотипным, ограниченным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.

Напомним, накануне Илон Маск рассказал о предстоящем покорении Марса. По его словам, «переселение» на Красную планету не обойдется без жертв, но добровольцев будет достаточно, и уже сейчас желающих принять участие в полете на Марс больше, чем нужно.