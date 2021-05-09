Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 9 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя республики.

Документом белорусского лидера предусматривает, что в случае гибели президента вследствие покушения, внешней агрессии, совершения акта терроризма, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории Белоруссии незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение и перечень мер по их обеспечению определяется Советом безопасности, решения которого являются обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.