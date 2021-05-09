В Москве 8 мая 2021 стало самым дождливым днем в мае за всю историю метеонаблюдений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве за минувшие сутки, 8 мая, выпало 40 миллиметров осадков, что стало абсолютным рекордом для последнего месяц весны. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 78 процентов месячной нормы.

«Это абсолютный рекорд для всего мая. Был побит прежний абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года», - приводит РИА Новости слова специалиста, который уточнил, что 45 лет назад в мае за сутки выпало 39 мм осадков.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указывает на абсолютный рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений.

«За ночь выпало 7 миллиметров, а за день - 32 мм, так что рекорд побит», - приводит ТАСС слова эксперта.

Каки писал сайт kp.ru, cкопление воды в середине дня в столице зафиксировали на Смирновской улице в подмосковных Люберцах, где после ливня затопило дорогу. По словам очевидцев, машины передвигаются в огромных лужах глубиной почти по капот.