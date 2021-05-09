Минздрав ожидает формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России в сентябре 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ожидаемый срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в нашей стране. По его словам, это может произойти уже в сентябре этого года.

Напомним, ранее о возможности достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России в сентябре текущего года говорила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что в разных субъектах по-разному, и указав на важность вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, Мурашко также говорил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса. Кроме того, глава Минздрава сообщал, что ситуация с COVID-19 в России стала управляемой. Министр рассказал, что был риск наложения эпидемиологического сезона гриппа на пандемию коронавируса, однако, по его словам, были приняты усилия по повышению охвата вакцинации, и в стране впервые привились от гриппа более 60 процентов населения.