Женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женская сборная России по керлингу обыграла Швецию в матче полуфинала чемпионата мира – 2021 в канадском Калгари, и вышла в финал соревнований

В полуфинале россиянке обыграли национальную команду Швеции со счетом 8:7. В составе российской сборной выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

В финальном поединке российские спортсменкам предстоит встреча с командой Швейцарии, которая ранее переиграла американскую команду со счетом 7:3. Финальная игра состоится в воскресенье, 9 мая, в 22.00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира является квалификационным турниром на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Игры, которые состоятся в следующем году, необходимо завершить мировое первенство в первой шестерке команд.

В связи введенными в отношении России санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на чемпионате мира под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).