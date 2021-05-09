Минтруд не собирается делать майские праздники длинными на постоянной основе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство труда не собирается делать майские праздники длинными на постоянной основе. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Катков.

«Нет», - сказал министр, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство продолжить практику длинных майских праздников.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в этом мае непрерывными, но отметила, что такой шаг необходим для стабилизации эпидемиологического прогноза в стране. Российский лидер согласился. На необходимость улучшить ситуацию с коронавирусом при помощи дополнительных выходных указала и вице-премьер Татьяна Голикова.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что введенные дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком.