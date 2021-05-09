Минпросвещения начало проверку программ обучения истории в колледжах и школах Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство просвещения уже начало проверку программ обучения истории в колледжах и школах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Проверка программ не только колледжей, но и школьных программ идет», - приводит РИА Новости отметив министра на вопрос, началась ли соответствующая проверка.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники истории, в которых нет информации о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Министерство просвещения сообщило, что проведет проверку содержания учебников по истории для школьников.

Как писал сайт kp.ru, в ведомстве отметили, что после проведенной проверки не нашли ошибок в используемых в российских школах учебниках по истории. Однако учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который глава государства, обнаружили в колледжах страны. Министр просвещения заявил, что с 1 сентября текущего года в российских колледжах не будет учебников истории, в которых «недостаточно освещены» события Сталинградской битвы.