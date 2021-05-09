Путин: многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советский народ вынес нацизму исторический приговор. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был един на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», - сказал глава государства, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы.

Как подчеркнул российский лидер, мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения. Глава государства добавил, что Россия будет продолжать твёрдо отстаивать свои национальные интересы и безопасность.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», - заявил президент.