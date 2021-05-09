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Политика9 мая 2021 10:48

Военный эксперт: Манёвры НАТО в Эстонии стали сигналом для России

США в ночь на 8 мая десантировали в прибалтийской стране более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России

"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с 7 на 8 мая 2021 США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Власти Эстонии заявили, что большинство военных прибыли на военных самолётах непосредственно из США.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с RT, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже несколько раз называл подобные учения "посылом в сторону России" и демонстрацией сил для сдерживания России.

Леонков также отметил, что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" и вызове со стороны Москвы. Поэтому эксперт считает, что расценивать манёвры НАТО в Эстонии следует как целенаправленные.

- И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают, - добавил военный эксперт.