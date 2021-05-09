Зеленский предложил восточной Украине отмечать две победоносные даты

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Города восточной Украины должны отмечать две победоносные даты. Такое предложение сделал украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению которого, необходимо отмечать не только День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в ходе событий, начавшихся 2014 году.

По его словам, после событий 2014 года «уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам» способны рассказать о таких вещах, как плен или бомбардировки.

«Сохранить память о Второй мировой было нашим долгом … Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам ... А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944-го появилась дата 13 июня 2014-го. И он и еще много украинских городов на востоке через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», - отметил украинский лидер в своем обращении к гражданам по случаю Дня победы.

В ходе своего обращения украинский лидер также выразил уверенность в возвращении как неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, так и Крыма.