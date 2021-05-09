В России 9 мая 2021 года выявлено 8 419 новых случаев заражения коронавирусом

В России 9 мая 2021 года выявили 8 419 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки впервые за долгое время выявили 8 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 9 мая 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 880 262 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие сутки случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в 82 российских регионах. Наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2828. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где зарегистрировали 729 инфицированных. Тройку замыкает Московская область с показателем 636 заболевших.

Кроме того, зафиксировали 334 летальных исхода, а вылечили 7 517 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 113 326 заболевших, всего выздоровели 4 496 132 человека.