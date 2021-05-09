Минздрав: Россия получила индийский штамм коронавируса

Россия получила индийский штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что страна получила индийский штамм коронавируса.

«У нас есть штамм индийский коронавируса», - приводит РИА Новости ответ главы Минздрава на вопрос о том, получила ли Россия индийский штамм.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр назвал ожидаемый срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в нашей стране. По его словам, это может произойти уже в сентябре этого года. Незадолго до этого он говорил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса. Кроме того, глава Минздрава сообщал, что ситуация с COVID-19 в России стала управляемой. Мурашко заявил, что был риск наложения эпидемиологического сезона гриппа на пандемию коронавируса, однако, по его словам, были приняты усилия по повышению охвата вакцинации, и в стране впервые привились от гриппа свыше 60 процентов населения.