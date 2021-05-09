Мишустин: Россия сделает все, чтобы не забыть подвиги героев Великой Отечественной войны

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия сделает все для того, чтобы подвиги героев Великой Отечественной войны не были забыты. Такое заявлении сделал премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении ветеранам в День Победы. Телеграмма поздравления главы правительства опубликована в воскресенье, 9 мая, на сайте кабмина.

«Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы - главным праздником нашего народа … Быть наследниками победного поколения - большая честь и огромная ответственность. И мы сделаем все, чтобы подвиги героев не забыли, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей стране», - говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин отметил, что в день Победы ветеранов Великой Отечественной войны чествуют «с особыми чувствами благодарности и глубокого уважения». Он отметил, что именно они «спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили будущим поколениям мир».

Глава правительства пожелал ветеранам здоровья, успехов в работе на благо России, благополучия и мира.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. Российский лидер отметил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор, а день Победы всегда будет для России священным.