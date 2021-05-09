Global Times: США ожидают «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон обречен на провал в случае объединения совместных усилий Москвы и Пекина в «отчаянной схватке с противником». Об этом пишет Global Times.

Как утверждает издание, новая администрация Штатов усиленно старается настроить против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует росту очагов конфронтации в мире.

«США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», - говорится в издании.

Теме не менее, как отмечают в статье, Пекин советует Вашингтону «не вести стратегическую игру с огнем» и предупреждает, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у ранее существовавшего военного блока Советского Союза и стран Восточной Европы.

Как говорится в статье, на сегодняшний день российская и китайская стороны придерживаются стратегических ограничений, однако, если какая-либо из стран захочет противостоять им по науськиванию Штатов, то следует ожидать катастрофу.

Отмечается, что в этом случае «стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев», а «другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США».

Автор статьи призывает попытаться максимально сбалансировать отношения между Китаем и США, а также взять курс на снижение конфронтации с российской стороной.