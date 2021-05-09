Песков разъяснил слова Путина на параде Победы про «недобитых карателей»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил слова президента России Владимира Путина про «недобитых карателей», сказанные главой государства в ходе его выступления с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», - сказал представитель Кремля в эфире «Говорит Москва», напомнив, что на Украине, в некоторых странах Прибалтики мы действительно можем увидеть «тоже тех же неонацистов».

Напомним, в ходе своей речи на параде Победы российский лидер отметил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор, однако многое из нацисткой идеологии вновь пытаются поставить на вооружение. Глава государства подчеркнул, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения, добавив, что Россия будет продолжать твёрдо отстаивать свои национальные интересы и безопасность.