США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США вновь призвали Москву вернуть Украине полный контроль над Крымом. На этот раз на тему возвращения полуострова высказалось американское посольство в Киеве, которое в воскресенье, 9 мая, разместило на официальной странице диппредставительства в Facebook фото с изображением Ханского дворца в Бахчисарае с надписью «Крым – это Украина» и призвало Россию покинуть полуостров.

«Крым – это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – говорится в сообщении, опубликованном под фото.

США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом Фото: Facebook

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. После прошедшего голосования Киев закрыл пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года Министерство иностранных дел Украины предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.