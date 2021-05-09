Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире9 мая 2021 13:28

Полиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к монументу советским воинам-освободителям

Решение объяснили эпидемиологической обстановкой
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Полиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к монументу советским воинам-освободителям

Полиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к монументу советским воинам-освободителям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 9 мая, в День Победы полиция Латвии перекрыла доступ к монументу советским воинам-освободителям Риги от немецких захватчиков.

Как передает ТАСС, решение столичной мэрии об ограничении доступа к памятнику советского солдата было принято из соображений избежать большого скопления людей в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, однако не все с этим согласны.

«Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах», - заявил депутат оппозиционной партии «Согласие» Константин Чекушин.

По словам корреспондента издания, празднующие День Победы жители города вынуждены оставлять цветы и венки на специально установленных столах для того, чтобы далее к памятнику их возложили волонтеры.

Ежегодно в этот день в Риге десятки тысяч человек возлагают цветы у памятника советским воинам-освободителям. Официально в Латвии 9 мая день празднуется как День Европы, но русскоговорящее население отмечает его как День Победы.