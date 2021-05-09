Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе Фото: СОЦСЕТИ

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла на акции "Бессмертный полк" портрет портретом деда президента Украины Владимира Зеленского.

- [Портрет] Зеленского (Семёна) – дедушки президента Украины. Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева, - объяснила корреспонденту РИА Новости правовед Монтян.

28 апреля 2021 года, как сообщал сайт KP.ru, в Киеве прошёл "Марш вышиванок" сторонников дивизии СС "Галичина". Офис президента Зеленского осудил прошедший марш и призвал полицию разобраться. 1 мая полиция Украина возбудила уголовное дело в связи с нацистской символикой на марше.

Дивизия СС "Галичина" была создана украинскими националистами в 1943 году во Львове. Летом 1944-го года Красная Армия разгромила ее возле города Броды. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения и участвовали в убийстве более 500 жителей польского села Гута Пеняцкая.