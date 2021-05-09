Bild: переговоры Германии и России по поставкам вакцины "Спутник V" зашли в тупик Фото: REUTERS

Переговоры между Россией и Германией по поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» зашли в тупик. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на рабочую группу в Министерстве здравоохранения ФРГ.

Источник издания в ведомстве утверждают, что получение препарата одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом из-за повышенных требований регулятора.

Официальных заявлений на данный момент с немецкой стороны не поступало.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что регион готов приобрести 2,5 миллион доз «Спутника V» в случае одобрения препарата в Европейском Союзе.

Позже министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что возможные поставки российской вакцины от коронавируса в Германию во втором и третьем квартале могут внести вклад в вакцинацию в стране. Однако, как он отметил, сроки регистрации препарата зависят не от европейских институтов. Чем быстрее российский заявитель предоставит данные, тем быстрее будет регистрация.