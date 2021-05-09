Боксёр Сауль Альварес победил Билли Джо Сондерса и стал чемпионом мира

Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трём версиям Фото: REUTERS

Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес одержал победу техническим нокаутом над чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом. Британский боксёр не вышел на девятый раунд.

Бой состоялся на 73-тысячной арене AT&T Stadium в Арлингтоне (США, Техас). За поединком наблюдали 73 126 зрителей. Спортивное событие стало самым масштабным с начала пандемии коронавируса в мире.

В предыдущем поединке Сауль Альварес победил турецкого боксёра Авни Йылдырыма нокаутом, а Билли Джо Сондерс победил соотечественника Мартина Мюррея по очкам.