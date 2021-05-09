Умерла Тоуни Китэйн, актриса из «Санта-Барбары»

Тоуни Китэйн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 7 мая, в возрасте 59 лет ушла из жизни американская актриса и модель Тоуни Китэйн.

Как передает The New York Times со ссылкой на дочь Тоуни Китэйн, артистка скончалась в Калифорнии, причина ее смерти не уточняется.

Тоуни Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего. Известной она стала в 1980-х годах после появления в нескольких клипах группы Whitesnake. Актриса снималась в таких фильмах и сериалах таких популярных сериалах, как «Санта-Барбара», «Малибу», «Мальчишник», «Гвендолин» и другие.

Напомним, в пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни умер народный артист России Владимир Качан. Причиной смерти актера стали осложнения от коронавирусной инфекции. Последние годы своей жизни Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Кроме того, он писал музыку, книги и снимался в кино.