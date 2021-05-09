Парады Победы в российских городах сняли из космоса Фото: REUTERS

В воскресенье, 9 мая, российские спутники дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В» сняли прошедшие в разных российских городах парады по случаю 76-й годовщины Победы. Об этом сообщается на сайте госкорпорации Роскосмоса.

На сайте госкорпорации были опубликованы снимки парада Победы, которые прошли в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«На первом фото запечатлен парад Победы в Новосибирске. Всего там приняли участие 2112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Парад Победы в Новосибирске. Фото со спутника «Ресурс-П». Сайт Роскосмоса

В Роскосмосе отметили, что в параде Победы в Новосибирске было также задействовано в общей сложности 50 единиц военной техники.

На втором фото показан парад Победы, который прошел на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В нем приняли участие порядка 5 тысяч военнослужащих, а задействовали 200 единиц военной техники Западного военного округа.

Парад Победы в Санкт-Петербурге. Фото со спутника «Канопус-В». Сайт Роскосмоса

Напомним, парад Победы в Москве завершил пролет авиации над Красной площадью. Сайт KP.ru провёл прямую онлайн-трансляцию Парада Победы.