Портреты героев будут показаны и на медиафасаде Останкинской телебашни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в Москве. Беспрецедентная акция проходит в этом году на сайте общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", в социальных сетях, и на медиафасадах на улицах Москвы.

По данным РИА Новости, в столице в этом году онлайн-шествие будут показывать 230 цифровых рекламных экранов: на здании Центрального телеграфа на Тверской улице, на Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате и в других районах города. Портреты героев войны будут показаны и на медиафасаде Останкинской телебашни.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" не состоялось, организаторы перевели его в онлайн-формат. Тогда, в 2020 году, трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

В апреле этого года сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что очное шествие "Бессмертного полка" в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате.