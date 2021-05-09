Американский историк назвал пять главных мифов о Второй мировой войне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор военной истории из США Роб Ситино назвал пять главных мифов о Второй мировой войне.

Один из главных мифов, на развенчание которого историк потратил большую часть своей карьеры, заключается в том, что 32-й президент США Франклин Рузвельт ничего не сделал, чтобы предотвратить атаку на Перл-Харбор, хоть и знал о ней.

«На самом деле нет никаких документов, в которых содержались бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал о Перл-Харборе заранее», — пояснил ученый изданию Time.

Второй миф, который опроверг Ситино о том, что Эрвин Роммель был великим немецким генералом всех времен. Историк утверждает, что это совершенно не так. Он рассказал, что под предводительством Роммеля войска не смогли одержать ни одной значимой победы. Он хорошо справлялся с вопросом дислокации сил, но был плохим управленцем.

«Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение», — рассказал Ситино.

Третий миф, развеянный Ситино, о том что единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне был Адольф Гитлер. По словам профессор, фюрер действительно начал войну и холокост, но он не несет ответственности за все неверные решения своей армии.

«Ведущие немецкие офицеры — генералы — несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу», — считает историк.

Четвертый миф, который Ситино считает выдуманным, это что Япония одержала бы победу, если бы разгромила в Перл-Харбор не только корабли, но и нефтехранилища. Историк отметил, что это могло бы отсрочить победу на несколько месяцев, но Япония не хотела завоевывать Америку.

«Я просто не вижу, как японцы могли бы доплыть до Калифорнии и вступить в бой на берегу», — сказал историк.

Пятый и последний миф заключается в том, что во Второй мировой был поворотный момент.

«То есть если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе», — пояснил он.