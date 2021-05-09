В Индии участились случаи заражения редкой грибковой инфекцией на фоне COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса стали фиксировать все больше случаев мукоромикоза. Это заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую называемую также "черной плесенью".

Инфекция поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка. Болезнь как правило встречающегося во влажных помещениях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах, пишет India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.

Врачи заметили, что мукоромикоз диагностируют чаще у больных ковид, а также тех, кто недавно им переболел.

Член правительственной организации NITI Aayog, доктор Пол, считает, что после терапии ИВЛ шансы подхватить грибковую инфекцию вырастают. По его данным, за последние две недели, в индийском штате Гуджарат выявили сорок случаев "черной плесени". Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение. Также сказано, что восемь человек, которые справились с ковид, погибли от мукормикоза.