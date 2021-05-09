71% россиян считает главным предназначением женщин материнство и быт

Опрос: большинство россиян считают главным предназначением женщины быть матерью и хозяйкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 71% россиян заявили в опросе, что считают главным предназначением женщины материнство и ведение быта. 32% респондентов заявили, что женщинам придётся выбрать между карьерой и семьёй. Этой точки зрения больше придерживаются те, у кого есть дети.

88% ответили, что семью должен обеспечивать мужчина, сообщается в результатах исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.

При этом только 37% россиян заявили, что женщина не должна себя обеспечивать. Среди женщин так считают 45% респондентов, а среди мужчин - 28%.

55% замужних и женатых россиян заявили, что важные решения они принимают совместно с партнёром, в 29% семей такие решения единолично принимает мужчина, а в 15% - женщина, передаёт ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что почти 80% россиян признались в опросе, что хотели бы видеть своим начальником мужчину.