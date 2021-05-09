Российские дипломаты исполнили «Катюшу» по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

К музыкальному флешмобу присоединились российские представители дипведомств в 54 странах мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские дипломаты приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работники дипломатических ведомств нашей страны, находящиеся в 54 странах мира, исполнили "Катюшу". Об этом 9 мая сообщил МИД в своем Telegram-канале.

К публикации ведомство прикрепило и видеозапись исполнения легендарной военной песни "Катюши" сотрудниками постпредства России при ООН, посольств в Белоруссии, Египте, Китае, Азербайджане, Камбодже, Мадагаскаре, Перу, Словакии, Филиппинах, Бенине, Того, Казахстане, Пакистане, Непале и других странах мира.

Сайт kp.ru напоминает, что песня "Катюша" написана композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским. Она впервые прозвучала в 1939 году на полевом концерте, после чего стала одним из символов Великой Отечественной войны на долгие годы.

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