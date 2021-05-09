Полиция Украины завела три уголовных дела за использование советской символики на 9 мая

Сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили три уголовных дела за использование коммунистической символики в День памяти и примирения, а также в День Победы Фото: REUTERS

Национальная полиция Украины возбудила три уголовных дела из-за использования 8 и 9 мая запрещённой в стране коммунистической символики, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. В случае доказательства вины, за это нарушение грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы.

На сайте МВД Украины сообщается, что в Николаевской области на одном из домов женщина вывесила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой.

В Житомирской области сотрудник ООО "Автомир" установил на флагштоке красный советский флаг.

В Запорожье кто-то установил около памятника Воинам-автомобилистам красный флаг с надписью "Полк победы 1941–1945".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что полиция Киева задержала 16-летнего подростка, который встретил нацистским приветствием ветерана Великой Отечественной войны около парка Вечной Славы.