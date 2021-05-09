В Госдуме рассказали, какие профессии могут исчезнуть из-за роботизации

В Госдуме считают, что профессии учителя и врача не станут жертвой времени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал, какие профессии рискуют исчезнуть с рынка труда в процессе роботизации. Он считает, что обречены такие специальности, как водитель, официант и курьер.

"Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации", — рассказал он "URA.RU".

При этом депутат считает, что профессии учителя и врача не станут жертвами времени. Однако, все будет зависеть от позиции властей и того, как будут применять продукты технического прогресса, считает Смолин.

"Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические", — сказал депутат.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что со временем мир может отказаться от таких специальностей как машинист метро и водитель. По его мнению это может произойти уже в ближайшие десять лет.