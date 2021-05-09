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Экономика9 мая 2021 17:53

Правительство после майских праздников обсудит ограничение экспорта бензина

Министр энергетики заявил, что меру введут только при экстренной необходимости
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина

Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России рассмотрит после окончания майских праздников проект постановления, в котором говорится об ограничении на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях, чтобы не допустить рост цен на топливо.

- Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, - приводит ТАСС слова министра энергетики России Николая Шульгинова.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство энергетики России предложило включить бензин и легкие дистилляты в список товаров, в отношении которых кабмин страны может вводить ограничение или запрет на экспорт.

21 апреля на совещании с заместителем председателя правительства Александром Новаком обсуждалась инициатива о внесении бензина в список товаров, экспорт которого могут временно ограничить.