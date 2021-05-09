В параде приняли участие одна тысяча военнослужащих и 84 единицы техники. Фото:МО РФ.

В День Победы в Сирии прошел военный парад и акция "Бессмертный полк". Парадные расчеты группировки войск ВС РФ в Сирии и сирийских военных прошли на авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвященным 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие одна тысяча военнослужащих и 84 единицы техники, парадным строем над российской авиабазой пролетели 22 вертолета и самолета. Командовал парадом заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Олег Митяев, принимал парад командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Сегодня российские солдаты и офицеры плечом к плечу с военнослужащими Сирийской Арабской Республики уничтожают международный терроризм, укрепляют суверенитет и независимость Сирии, проявляя мужество и героизм, готовность к подвигам» — обратился с трибуны Чайко.

Также русские диаспоры в Сирии впервые провели беспрецедентную акцию "Бессмертный полк" в Хмеймим. Более 200 наших соотечественников, живущих в Сирии, пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих дедов и прадедов. Так, многие из них живут в Сирии уже более тридцати лет, но до сих пор считают День Победы своим праздником.

"Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом", - отметила заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова, переехавшая в Сирию в 1988 году.

Участники "Бессмертного полка" высадили на аллее "Славы" шесть деревьев в рамках акции "Сад памяти".