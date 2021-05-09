Игровую майку Майкла Джордана продали за рекордную в истории спорта сумму

Майка Майкла Джордана продана за сумму в 3 раза выше предыдущего рекорда в истории спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майку шестикратного чемпиона NBA и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали на аукционе за 1,38 миллиона долларов, сообщает USA Today. Эта сумма стала самой большой среди заплаченных за вещи Майкла Джордана и в три раза превысила рекордную. стоимость лота в истории спорта.

Предыдущий рекорд принадлежал также вещи Майкла Джордана: 480 тысяч долларов за майку с легендарным номером 23, в которой Джордан играл в сезоне 1986 - 1987.

В майке, проданной за рекордные 1,3 миллиона долларов, Майкл Джордан играл за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83.

Напомним, Майкл Джордан играл за команду "Чикаго Буллз" и завершил свою карьеру в 2003 году. Сейчас ему 58 лет. Признан лучшим баскетболистом в истории по версии экспертов ESPN.