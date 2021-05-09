В РФПИ опровергли сообщения о тупике в переговорах с Германией по поставке "Спутника V"

РФПИ: Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления издания Bild о тупике в переговорах России и Германии по вопросу поставок вакцины "Спутник V" не соответствуют действительности, заявили представители Российского фонда прямых инвестиций в официальном Telegram-канале вакцины:

"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки".

Также в РФПИ отметили, что подобные сообщения являются примером "дезинформационный кампании" и попыткой помешать выйти российской вакцине на европейский и другие рынки.

- За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников, - сказано в сообщении РФПИ.

Также в компании заявили, что Россия продолжает переговоры с Германией, и вакцину "Спутник V" могут доставить в Германию уже в июне 2021 года, не сокращая при этом поставки в другие страны.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным источников Bild, получение одобрения со стороны европейского регулятора находится под вопросом из-за повышенных требований.