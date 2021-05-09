Сотрудник ДПС поднял вверх ребенка, чтобы показать военную технику на параде

На видео видно, как сотрудник ДПС поднимает вышедшего на проезжую часть мальчика в тот момент, когда по улице проезжает военная техника

В Москве полицейский взял на руки чужого ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, которая возвращалась с Парада Победы на Красной площади.

На видео видно, как сотрудник ДПС поднимает вышедшего на проезжую часть мальчика в тот момент, когда по улице проезжает военная техника.

Напомним, что во время главного военного парада в Москве 9 мая 2021 года по Красной площади прошли более 190 единиц современной и исторической военной техники.

Также в столице началось онлайн-шествие «Бессмертного полка». Оно будет транслироваться на главных медиаэкранах города. В этом году очная акция может пройти 24 июня.