Всероссийская минута молчания 9 мая 2021 проходит по всей стране

В России началась минута молчания в память о погибших войнах в Великой Отечественной Войне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России началась минута молчания в память о погибших войнах в Великой Отечественной Войне.

Во время трансляции парада в этом году было объявлено, что благодаря поисковым операциям было найдено 17 тысяч тел неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее на Красной площади в Москве прошел военный парад, в котором приняли участие 190 единиц военной техники.

При этом в столице началось онлайн-шествие "Бессмертного полка". Оно будет транслироваться на всех медиаэкранах города. Число участников "Бессмертного полка" в этом году достигло 5 миллионов, сообщили организаторы.