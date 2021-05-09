Путин назначил Рябкова представителем в Федеральном Собрании по вопросу денонсации ДОН

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в воскресенье сказано на портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе.

Напомним, 5 мая в опубликованном постановлении правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу и постановило представить это предложение Владимиру Путину.

МИД России 15 января 2021 года распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Российское дипведомство пошло на такой шаг из-за отсутствия прогресса в деле устранения препятствий для действия договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года.

При этом США в апреле отметили, что пока не собираются возвращаться в ДОН.