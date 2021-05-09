Член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы ветеранов сцены

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы ветеранов театра и кино и подарил в коллекцию Дома ветеранов сцены картину с изображением Красной Площади и Кремля. Он напомнил, что наша страна боролась с врагом 1418 дней и ночей. Нифантьев подчеркнул, что беда пришла в каждый дом и в каждую семью.

"Мир достался дорого – ценой жизни почти 27 миллионов наших сограждан. Воевали все. В том числе и наши будущие любимые артисты – Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Смирнов. Как и миллионы других сограждан, они честно выполнили гражданский и человеческий долг", – напомнил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что немалый вклад в общую борьбу и великую Победу внесли передвижные агитбригады. Член Общественной палаты подчеркнул, что они дали более миллиона концертов на передовой, в госпиталях и запасных частях.

«Поздравляю вас, дорогие ветераны, с этим великим днем, с самым большим праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, побольше жизненных сил и долгих лет счастливой жизни», – сказал Нифантьев.