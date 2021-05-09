Финляндия планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ в июне 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии к июню 2021 года планируют возобновить железнодорожное сообщение с Россией. Но отмечено, что пока оно будет открыто не для туристов. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает телеканал MTV uutiset.

«Правительство намерено открыть железнодорожное сообщение в Россию во время чемпионата Европы по футболу. Решение основано на том, что в Россию безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом», — сказано в сообщении правительства страны.

Известно, что этот вопрос планируют рассмотреть на общем заседании государственного совета 12 мая 2021 года. При этом в Хельсинки отметили, что ограничений на въезд в Россию не будет.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией было прервано в марте 2020 года. Решение было принято зеркально, как российскими властями, так и финскими.