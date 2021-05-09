Полицейские в Киеве попытались задержать бабушек-ветеранов с портретом Жукова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве полицейские попытались задержать двух бабушек-ветеранов, которые вышли в парк "Славы" с портретом маршала Жукова. Правоохранители отстали от старушек только после того, как за них вступились прохожие.

Как сообщает издание "Страна.ua", после жалобы двух неизвестных парней полицейские попытались задержать старушек. Однако ситуацию под контроль взяли неравнодушные прохожие, которые защитили ветеранов от сотрудников в форме.

"Так снесите все памятники, снесите этот памятник, раз нам нельзя Жукова", — кричала женщина из толпы, показывая рукой в сторону монумента "Родина-мать".

Отмечается, что люди окружили бабушек и начали петь "Катюшу". После этого полицейские замешкались и в итоге отошли в сторону.

Напомним, что на Украине тем, кто демонстрирует запрещенную советскую символику, грозит лишение свободы до пяти лет.