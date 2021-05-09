В онлайн-шествии "Бессмертного полка» приняло участие около пяти миллионов человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 5 миллионов человек подали заявки на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году.

"Прием заявок на участие в шествии Бессмертного полка онлайн завершен - к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет", - говорится в сообщении организаторов акции.

Уточняется, что заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия "Бессмертного полка" 9 мая. Заявки, которые были загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в виртуальном строю Бессмертного полка онлайн после 9 мая на сайте проекта и в соцсетях.

Отмечено, что длительность шествия в каждом из регионов разная. Это зависит от количества поданных заявок.

"Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в Бессмертном полку онлайн", - сказано в сообщении.

Акция "Бессмертный полк" в этом году из-за эпидемиологической обстановки проходит в онлайн-формате. Как ожидается, в традиционном формате шествие состоится 24 июня при улучшении эпидемиологической обстановки.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы.