Салют в честь Дня Победы начался в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве начался праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Салют в честь одного из главных событий для нашей страны запущен сразу с шестнадцати разных точек столицы.

Фееричное зрелищное шоу можно наблюдать в парке Победы, Лужнецкой набережной (две точки), Лианозово, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкино, парке «Кузьминки», районе Нагатинский Затон, Обручевском, Южном Бутово, Митино, Покровское-Стрешневом, Левобережном, в городах Зеленограде и Троицке.

Традиция запускать салют в честь героев Великой Отечественной войны появилась 5 августа 1943 года. Именно тогда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Одним из самых зрелищных был салют, запущенный 9 мая 1945 года. Тогда прозвучало 30 залпов из 1000 орудий.