Путин и Лукашенко обменялись по телефону поздравлениями по случаю Дня Победы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу", - сказано в сообщении.

Президенты обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время.

Напомним, 9 мая в Москве прошел парад, посвященный 76-годовщине великой Победы. В Москву с праздничным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.